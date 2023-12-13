Парламентарии Норильска направят обращение своим краевым коллегам

Документ вынесен на рассмотрение краевым парламентом депутатами Заксобрания, избранными от Норильска и Таймыра: Дмитрием Свиридовым, Людмилой Магомедовой, Алексеем Дьяченко и Сергеем Сизоненко. Суть законопроекта — исключить Норильск из числа территорий, которым переданы указанные госполномочия.

Как отметил в ходе сессии и. о. председателя горсовета Норильска Виктор Цюпко, норильским парламентариям необходимо выразить своё мнение относительно данного вопроса:

«В настоящее время муниципалитет Норильска не может обеспечить исполнение переданных госполномочий по нескольким причинам. Во-первых, в собственности Норильска нет зданий или помещений, которые можно было бы использовать под медвытрезвитель. Во-вторых, в вытрезвителях должны работать медработники, а в администрации таких ставок нет, кроме того, на территории и без того дефицит медиков. Ну и в-третьих, эффективнее было бы реализовывать указанные полномочия на краевом уровне, на базе существующих медучреждений, которые имеют опыт в сфере профилактики и лечения алкоголизма, наркомании и токсикомании».

Народные избранники с таким мнением согласились единогласно. В ближайшее время депутаты горсовета направят обращение спикеру Заксобрания края Алексею Додатко, в котором поддержат законопроект, предусматривающий исключение Норильска из числа органов местного самоуправления, наделённых государственными полномочиями по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.