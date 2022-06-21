Партия «Единая Россия» представила список кандидатов в депутаты

Александр Пестряков рассказал о ходе проведения и итогах предварительного партийного голосования в Норильске, а также о подготовке и принципах формирования норильским отделением партии «Единая Россия» своего списка кандидатов на выборах в НГСД. «Единая Россия» выставит кандидатов не только по списку, но и по всем семи трёхмандатным округам.

При формировании партийного списка единороссы учитывали принцип территориального представительства — в нём присутствуют кандидаты от всех районов города. Александр Пестряков — Центральный район Норильска, Елена Туманова — Талнах, Алексей Стефанишин — Кайеркан. В списках много и новых людей, которые уже успели зарекомендовать себя, заслужили авторитет и признание среди норильчан, и опытных депутатов, работающих на благо Норильска.

«На сегодняшний день в избирательной кампании у нас представлен 21 депутат, — рассказывает Александр Пестряков. — На политсовете мы определяли, кто может войти в списки, а кто будет избираться по избирательному округу».

В команде «Единой России» — профессионалы из всех сфер, определяющих жизнь нашего города: медики, педагоги, работники культуры, сотрудники градообразующего предприятия, представители коммунальной отрасли.

«Мне кажется, сильная получилась команда, — отметил Дмитрий Свиридов. — Я думаю, что это правильная комбинация, которая должна определить успех «Единой России» на предстоящих выборах в горсовет».

Одной из самых важных задач обновлённого депутатского корпуса будет поддержка реализации плана социально-экономического развития «Норильск 2035».

«Здесь мы, безусловно, делаем акцент на нашем партийном проекте «Норильск 2035», — рассказал Александр Пестряков. — У нас единственное местное отделение, имеющее свой проект с перспективой и горизонтом планирования дальше пяти лет. Речь идёт об обновлении, строительстве новых жилых зданий, взаимодействии с администрацией и другими структурами для того, чтобы депутатский корпус, который начнёт работать в сентябре, был полноценным, компетентным и помог ускорить все процессы, направленные на развитие Норильска».