Пассажиры NordStar могут вернуть деньги, которые отдали за подбор провозной платы

«Пассажиры NordStar, которые в период с 2019 года по март 2022 приобретали авиабилеты дистанционным способом через интернет-сайт авиакомпании и вынужденно оплачивали дополнительные денежные средства, могут вернуть их обратно», - пишет глава ведомства.

Также Дмитрий Горяев добавил, что направленный в суд иск в защиту неопределённого круга лиц с требованием признать противоправными действия авиакомпании по ущемлению прав потребителей в части навязывания дополнительных платных услуг, был удовлетворён.

Пассажиры, которые попали в аналогичную ситуацию, при покупке билетов в указанный период, также могут направить письменную претензию в адрес авиакомпании с требованием о возврате денежных средств. В случае отказа в добровольном удовлетворении требований потребители могут направить письменное обращение в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о судебной защите.