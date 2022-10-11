Пассажиры NordStar могут вернуть деньги, которые отдали за подбор провозной платы
Пассажиры NordStar могут вернуть деньги, которые отдали за подбор провозной платы
Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
«Пассажиры NordStar, которые в период с 2019 года по март 2022 приобретали авиабилеты дистанционным способом через интернет-сайт авиакомпании и вынужденно оплачивали дополнительные денежные средства, могут вернуть их обратно», - пишет глава ведомства.
Также Дмитрий Горяев добавил, что направленный в суд иск в защиту неопределённого круга лиц с требованием признать противоправными действия авиакомпании по ущемлению прав потребителей в части навязывания дополнительных платных услуг, был удовлетворён.
Пассажиры, которые попали в аналогичную ситуацию, при покупке билетов в указанный период, также могут направить письменную претензию в адрес авиакомпании с требованием о возврате денежных средств. В случае отказа в добровольном удовлетворении требований потребители могут направить письменное обращение в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о судебной защите.