Патриот Норильска

Родился Ростислав Михайлович в городе Калинин (ныне Тверь). Его отец рано ушёл из жизни из–за тяжёлой болезни. Ростиславу тогда было шесть лет, а сестре Людмиле — ещё меньше. Войну пережили тяжело, матери одной было трудно содержать семью. В 1943 году Ростислав поступил на подготовительные курсы в Московский институт цветных металлов имени Калинина, а после был зачислен на первый курс горного факультета.

В годы учёбы было трудно: постоянное безденежье, приходилось подрабатывать. Благодаря хорошей подготовке и трудолюбию Ростислав успешно окончил институт. В 1948 году, получив специальность горного инженера по разработке рудных и россыпных месторождений, при распределении выбрал Норильск. Направление на работу ему выдал на Лубянке заместитель министра МВД.

Только после прибытия в Норильск Ростислав Михайлович понял, куда попал. Первое впечатление было удручающим: кругом лагеря, зоны, пропускной режим, отсутствие нормальных бытовых условий, так называемая инфраструктура минимальна. Но Крестников не боялся трудностей, да и договор уже в отделе кадров комбината подписал, надо было работать. Определили его на подземный рудник 1/7 помощником начальника участка. В этой должности он проработал практически год, получил колоссальный производственный и жизненный опыт, трудившись бок о бок с заключёнными самого жёсткого по режиму горного лагеря. Это отдельная структура, не входящая в Норильлаг, а подчинённая непосредственно ГУЛАГу. В лагере отбывали срок политзаключенные. Они были высококвалифицированными специалистами, мастерами своего дела. У них Крестников многому научился. После года «академического курса» он возглавил подземный участок рудника, а ещё через год стал начальником технического отдела предприятия. Затем был откомандирован в техникум преподавать горные дисциплины. В 1951 году его назначают главным инженером рудника 3/6 и затем начальником.

В 1952 году он заместитель начальника горнорудного управления, а затем — директор рудника «Заполярный». Послужной список Ростислава Михайловича за сравнительно короткий период впечатляет. Это говорит о незаурядности человека, его высокой квалификации. В то время на комбинате его считали одним из лучших директоров рудника. Крестников отличался широкой эрудицией, спокойным характером, что очень влияло на атмосферу в коллективе. Ростислав Михайлович пользовался большим авторитетом у коллег.

В те годы рудник «Заполярный» был основным горным предприятием, поставляющим богатую руду. И ежегодно план повышался. Коллектив рудника постоянно находил способы выполнять его путём использования новых технологических приёмов, методов организации труда, многочисленных рационализаторских предложений.

В конце 1950–х начале 1960–х годов на руднике была проведена глубокая реконструкция: внедрялись новая технологическая схема и организация добычи руды, монтировались транспортёрные тракты, дробильно–сортировочный узел, применялись новые методы взрывных работ и многое другое. Самым сложным было не прекращать работу рудника, ведь любая остановка грозила простоями металлургических предприятий. Работать приходилось практически круглые сутки. Все предприятия комбината помогали «Заполярному».

Ростислав Михайлович также принимал активное участие в комсомольской, а затем и в партийной жизни рудника и горно–рудного управления.

К 1960–м годам Крестников вошёл в состав перспективных руководителей комбината. «Заполярный» работал устойчиво, ежегодно выполняя увеличивающийся план. Отток рабочей силы, ИТР и ускоренное комплектование новыми кадрами рудника вызвало массу сложностей. Надо было принять совершенно необученных молодых людей, организовать качественную учёбу, обеспечить маломальским жильем, решить ещё массу проблем, и всё это за очень короткий период. Очень остро встал вопрос повышения производственной дисциплины, выполнения норм и правил техники безопасности. К тому же реорганизация управления экономикой страны, переход от централизованного управления всей хозяйственной деятельности государства к организации территориальных советов народного хозяйства, ликвидация ГУЛАГа вызвали дисбаланс во всех сферах экономики, в том числе в системе материально–технического снабжения. Комбинат в те годы с большим трудом обеспечивался техническими ресурсами и продовольственными товарами. К тому же в связи с неудовлетворительными прогнозами по наличию руд с высоким содержанием металла в разведанных запасах, в центре стали обсуждать вопрос о сокращении производства на комбинате и даже полной его консервации.

Руководители комбината бросили тогда все геолого–разведочные силы на поиски богатых руд и прежде всего на правобережье Норилки. Это и спасло положение.

Примечательно, что в бытность директорства Крестникова на руднике «Заполярный», на работу было принято большое количество молодых специалистов из разных учебных заведений, которые потом составили основную группу ИТР на строящихся рудниках Талнаха. Впоследствии они стали руководителями предприятий комбината и в учреждениях Минцветмета, а также центральных органах Союза. Поистине рудник «Заполярный» стал кузницей кадров горняков–профессионалов.

Совершенно неожиданно в 1964 году Ростислава Михайловича откомандировали в Красноярский Совнархоз на должность главного специалиста по предприятиям горной и металлургической промышленности. На комбинате многие недоумевали, почему уехал такой сильный специалист с серьезной перспективой продвижения по службе. В Красноярске у Ростислава Михайловича открылись совершенно другие перспективы. Диапазон его деятельности был достаточно широким. В крае началось бурное строительство промышленных предприятий.

В Совнархозе Ростислав Михайлович проработал недолго, затем его перевели в Союзный Совнархоз, где он занимался комплектацией строек горно–металлургической отрасли Союза.

Из Союзного Совнархоза был организован так называемый Госснаб СССР — комитет материального–технического снабжения СССР, где и оказался Крестников в роли начальника отдела по комплектации оборудования предприятий горно–шахтного и металлургического сектора, потом его перевели начальником сводного отдела, а затем заместителем начальника управления специального оборудования.

Ответственным периодом работы было включение его в состав комиссии по обеспечению строек «группы 100», которую возглавлял легендарный норильчанин Василий Николаевич Ксинтарис. В группу входили секретные предприятия оборонной и ядерной промышленности. Работа в этой комиссии была чрезвычайно ответственной, государственной важности; ситуации на таких стройках иногда случались критические. Стройки Норильского комбината не входили в состав «группы 100», но Крестникову приходилось решать вопросы, прежде всего связанные со строительством Надеждинского металлургического завода.

Выйдя на пенсию после 40 лет напряжённой работы, Ростислав Михайлович, активно встречался с друзьями, коллегами, живо интересовался делами в Норильске и на комбинате, участвовал в мероприятиях клуба «69 параллель», объединившего норильчан, живущих в Москве и Московской области, и общества «Красноярское землячество». Надо отдать должное Ростиславу Михайловичу: он постоянно уделял внимание коллегам–норильчанам и при необходимости оказывал всяческую помощь.

Надёжной поддержкой для Ростислава Михайловича вегда была его супруга Наталия Павловна. Он «под землей» вытянул удачный билет в счастливую семейную жизнь, встретив свою будущую жену. Эта женщина необычайной судьбы, деревенская, ещё в детстве познавшая тяжелый труд, голод и безотцовщину (отца арестовали в 1931 году). В 1941 году её мать с двумя дочерьми была вынуждена переехать к старшей дочери в Норильск. Наташа здесь окончила с отличием техникум и получила направление на рудник 1/7, где в свои 19 лет повстречала 21–летнего Ростислава. Через три года они поженились. Наташа оказалась талантливым экономистом. Буквально через три года её назначили начальником планового отдела рудника, потом горно–рудного управления, затем управления угольных шахт, а в 1956 году начальником планового отдела комбината. Такого ещё на комбинате не было! В то время его службы возглавляли многоопытные специалисты–мужчины. А дальше были учёба в институте и красный диплом, аспирантура с блестящей защитой. В это же время у Крестниковых родились две дочки — Оля и Вера. В 1967 году Наталия Павловна работает в Госплане СССР старшим экспертом отдела, а с 1968 года она доцент всесоюзного заочного политехнического института. Блестящая карьера! В конце профессиональной деятельности Наталия Павловна нашла свое призвание в сфере высшего образования, проработав там практически 25 лет. О Крестниковой её коллеги и студенты говорили только в восторженных тонах, отмечая её эрудицию, постоянное самообразование и поиск новых методов преподавания.

Семья Крестниковых уникальна, интересна во всех своих ипостасях. Жизнь их не баловала, но они, благодаря своему таланту, волевым качествам, сделали самих себя и прожили вместе счастливую жизнь.

Потеря жены сильно подорвала здоровье Ростислава Михайловича, но поддержка семьи — дочерей и внуков — помогает ему находить в себе ресурсы жить, активно интересоваться событиями в мире и делами на норильских предприятиях. «Меня и сегодня греют и придают силы воспоминания о Норильске, где я состоялся как профессионал, где родилась моя славная семья», — часто говорит он. А бывшие коллеги называют Ростислава Михайловича «наш гуру» — и этим всё сказано.