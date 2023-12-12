Патриотическое воспитание — одно из приоритетных направлений в воспитательной работе образовательных учреждений города

Первым доложил о результатах своей работы Виктор Диконенко, начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Главным событием в этом году для юнармейцев стала поездка в Санкт-Петербург, которую заслужили 10 человек. В течение пяти дней они гостили в Северной столице.

– Ребята были в огромном восторге от путешествия, — рассказал Виктор Диконенко. — Программа поездки была насыщенной. Каждый день они посещали экскурсии, объекты исторической значимости, впитывали атмосферу этого города и знакомились с историей нашей страны.

Кроме того, недавно четверо юнармейцев вернулись из внеплановой поездки в Москву. Ребята вошли в состав делегации Красноярского края, которая отправилась в краеведческую экспедицию «Дорогами Долгих». Андрей Клишас, сенатор РФ от Красноярского края, особо отметил северян за отличную интеллектуальную подготовку. Двум ребятам – Александру Лебедкину (гимназия № 5) и Рамзану Бетельгериеву (школа № 6) – в качестве награды он вручил Конституцию РФ, подписанную его рукой.

– Этим моментом хочется даже похвастаться. Ведь это настоящая гордость, — признался начальник штаба «Юнармии».

На следующий год у юнармейцев грандиозные планы. Запланировано провести кубок по шахматам, а также военно-техническую игру «Возрождение». Она будет состоять из нескольких испытаний: бег с имитационным оружием и обмундированием, плавание, стрельбу, демонстрацию показательных выступлений по рукопашному бою и интеллектуальный конкурс. И конечно, выездные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования отметил, что патриотическое воспитание молодёжи всегда в приоритете системы образования и посредством различных форм осуществляется во всех образовательных учреждениях. Говоря о результатах работы, он подчеркнул, что деятельность норильских отрядов «Юнармии» в сравнении с объединениями из других городов страны выгодно отличается.

– Практически во всех образовательных учреждениях действуют отряды «Юнармии», также зарегистрированы ячейки детских организаций «Движение первых» и «Орлята России», в которые постоянно идёт активный набор новобранцев. Ребята принимают участие в торжественных городских мероприятиях. Например, в День Героев Отечества во всех школах прошли классные часы. В качестве почётных гостей были приглашены представители общественных организаций, «Боевого братства», члены городского Совета депутатов. Школьники-юнармейцы почтили память героев и защитников Отечества, возложив цветы к Вечному огню на площади Памяти героев. В школе № 29 была торжественно открыта Парта Героя имени Ивана Александровича Зотина, воина-интернационалиста, — рассказал Андрей Колин.

Второй учебный год в Норильске, как и по всей России, для школьников всех возрастов, а также студентов, первым уроком каждый понедельник проходят «Разговоры о важном». Учащиеся принимают участие в Уроках мужества, которые играют немаловажную роль в воспитании сильных духом и характером учеников.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД в свою очередь проводят комплекс мероприятий, направленных на формирование у российской молодёжи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности защищать свою Родину.

– Ежегодно во всех школах отмечают памятные даты: День жертв политических репрессий, День Неизвестного солдата, День Героя Отечества, День Конституции РФ, День государственного флага, День защитника Отечества, День Победы. Особое внимание уделяется культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение и рождает гордость за родную землю, — пояснила Мадонна Казиева, врио начальника отделения по делам несовершеннолетних — капитан полиции Норильского ОМВД.

В рамках региональных оперативно-профилактических мероприятий для ребят проводятся лекции, беседы, круглые столы, где особое внимание уделяется формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма. Отдельно ведётся работа с детьми, состоящими на профилактическом учёте.

В воспитании гражданина, любящего свою Родину, принимают участие не только образовательные учреждения. Алексей Яковлев, заместитель главы города по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству — начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Норильска, предложил транслировать патриотические ролики в общественном транспорте, а также на экранах в тёплых остановках. Помимо демонстрации исторических сведений можно устраивать видеовикторины.

– Это могут быть вопросы про героев России, исторические события. На определённое время на экране появляются варианты ответов, а после выдаётся правильный ответ. Например, в московском метрополитене применяется такая форма, это даёт возможность пассажирам всех возрастов задуматься, вспомнить школьную программу и восстановить хронологию важных для страны событий, — сказал Алексей Яковлев.

Материалы для трансляций будут готовить совместно со специалистами управления образования, контент постоянно будет обновляться и дорабатываться.

С завершающим отчётом выступил Андрей Щербаков, начальник управления по правопорядку администрации города. Он рассказал о работе добровольной народной дружины, члены которой вместе с правоохранителями выходят в рейды и патрулируют городские улицы.

Напомним, что народная дружина возобновила работу в Норильске около года назад. Сегодня в её составе почти 50 человек. Дружинники помогают полицейским в охране общественного порядка, пресечении и выявлении преступлений и правонарушений. Так, в Кайеркане они по горячим следам помогли полицейским задержать мужчину, который незаконно распространял наркотики.

– В этом году с 1 апреля дружинники отработали достаточное количество мероприятий, в общей сложности 2886 часов охраняли покой горожан, за что были материально поощрены, — подытожил Андрей Щербаков.