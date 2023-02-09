Павел Гутенков оценил дома культурного наследия в Норильске

По словам главы города Дмитрия Карасева, сегодня приоритетным является реализация комплексного плана. В него входят такие объекты, как «Башня» (Ленинский проспект, 1), Центр развития туризма «Визит-центр» (Ленинский проспект, 16), ремонт фасадной части жилого фонда – сталинских построек порядка 4-6 домов, могила Героям Советского Союза, памятник В. И. Ленину. Также на ул. Севастопольской, 7, планируется восстановить третий корпус в его первозданный вид. Это основные объекты, которые находятся в работе, поэтому очень важно обсудить тонкости их реализации с руководителем службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Павел Гутенков отметил, что норильские коллеги заранее решают все вопросы, чтобы потом на этапах проектирования избежать неприятных ситуаций:

«Ваши коллеги показали высокий уровень профессионализма. Они владеют тематикой и понимают все детали и тонкости. Норильск — это особенная территория, которая имеет один из самых масштабных ансамблей культурного наследия в регионе, который хотелось бы «привести в порядок» и максимально сохранить в дальнейшем».

В этом году Норильск отмечает свой юбилей. Праздничные мероприятия выпадают на июль — разгар строительного сезона. Возможно, на многих площадках, которые обычно задействованы, будут выставлены леса, закрыты фасады.

Однако Дмитрий Карасев уверен, что это не повлияет на атмосферу праздника, настроение норильчан и гостей города. Наоборот, все работы по ремонту и реконструкции исторических объектов города – это прямое доказательство того, что проекты по сохранению культурного наследия реализуются в полном объёме.

«Для того чтобы открыть многие объекты уже в этом году, есть все необходимые составляющие - желание, возможности и поддержка службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Всегда рады, что подобные вопросы решаются у нас на территории, а не там далеко в центре», - подытожил глава города Норильска.