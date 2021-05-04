Педагог из Норильска стал победителем конкурса «Учитель года»

Наталья Гармашова, учитель русского языка и литературы гимназии № 1 победила в муниципальном этапе конкурса и вошла в десятку лучших педагогов Красноярского края. Успешно пройти все конкурсные этапы Наталье помог её характер, который заряжает энергией всех, кто её окружает.

На минувшей неделе в торжественной обстановке победители получили свои награды. «Конкурс занимает особое место в истории Красноярского края. Каждый год мероприятие позволяет нам открывать новые звёздные имена в системе образования края. За 30 лет проведения этот конкурс стал школой профессионального мастерства для педагогов и экспертов, но самое главное, он позволяет сформировать образ современного учителя», - отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Абсолютным победителем конкурса стала Галина Кеосиди, учитель английского языка сосновоборской гимназии № 1.