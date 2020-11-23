Педагоги края могут принять участие в конкурсе по финансовой грамотности

Принять участие в конкурсе «Основы финансовой грамотности» могут сотрудники (педагоги, учителя, методисты и иные работники) образовательных организаций Красноярского края (дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, средних специальных учебных заведений), которые включили в образовательную программу на 2020–2021 год обучения курс «Основы финансовой грамотности» или планируют это сделать. Программа рассчитана не только на школьников, но будет полезна и дошколятам.

Для участия необходимо заполнить форму заявки до 10 декабря. Конкурс пройдёт в дистанционном формате.

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте gocmanow@kipk.ru.