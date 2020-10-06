Педагоги Таймыра отмечены заслуженными наградами

С профессиональным праздником учителей поздравили полномочный представитель губернатора Красноярского края по Норильску и Таймыру Сергей Батурин, временно исполняющая полномочия главы муниципального района Галина Гаврилова, председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов, заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.

В самом начале прозвучали слова благодарности и поздравления в адрес ветеранов сферы образования, а тем, кто присутствовал, вручили цветы и памятные подарки.

- 2020 год для каждого из нас стал полосой испытаний на выдержку, душевность и профессионализм. Каждый житель нашей страны осознал, насколько важна и значима ваша профессия. Я благодарю вас за то, что вы, несмотря ни на какие трудности, справились с новыми современными реалиями. Вы провели итоговые выпускные экзамены на хорошем организационном уровне, несмотря на то что в этом году правила проведения неоднократно изменялись. Наши дети завершили учебный год, и оценки у них не хуже, чем в предыдущие годы. Уважаемые педагоги, удачи вам, выдержки, терпения, творческих поисков, благодарности учеников и чтобы родители всегда были вам верными соратниками в деле воспитания детей, - отметила Галина Гаврилова.

Также она вручила благодарственное письмо губернатора Красноярского края за активное участие к подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Екатерине Найко, педагогу-организатору Центра туризма и творчества «Юниор»,

За неоценимый вклад и профессионализм почётной грамотой главы Таймыра награждены заместитель директора Информационного методического центра Наталья Дейкун, руководитель группы по обеспечению безопасности образовательных организаций управления образования администрации района Елена Эралиева, методист Центра туризма и творчества «Юниор» Татьяна Лащёва и педагог-библиотекарь дудинской средней школа № 4 Наталья Орех.

Благодарностью главы Таймыра были поощрены учителя начальных классов дудинских средних школ № 5 и № 1 Ирина Чушенко и Наталья Звягинцева соответственно, программист Центра туризма и творчества «Юниор» Виктор Вожаков, методист Информационного методического центра Ольга Лукина, а также специалисты управления образования администрации района Светлана Усольцева, Екатерина Волкунович и Светлана Даутова.

Сергей Батурин присоединился к тёплым поздравлениям:

- Спасибо вам за нашу совместную работу. Хочу пожелать вам крепкого сибирского здоровья, чтобы никакая пандемия не испортила вам учебный процесс, чтобы вас больше радовали ваши ученики, семейного спокойствия и благополучия вам.

Помимо поздравлений свою награду получила победительница девятого муниципального конкурса профессионального мастерства работников образования «За верность профессии» учитель русского языка Дудинской средней школы № 3 Анна Супрунова.

Владимир Шишов и Татьяна Друппова пожелали таймырским педагогам крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, бодрости, мудрости и терпения.

Почётной грамотой районного Совета депутатов были отмечены директор дудинской гимназии Виктория Фёдорова и методист Информационного методического центра Маргарита Леонтьева. Благодарность райсовета Владимир Николаевич вручил директору дудинской средней школы № 5 Марии Назаровой и учителям городских школ Ольге Бельченко, Татьяне Кошкареве, Наталье Умновой и Александре Волынец.

Также гостей порадовали творческими номерами артисты городского Дома культуры и приглашённые солисты из Красноярска.