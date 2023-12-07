Педагоги Таймыра удостоены Государственной премии Красноярского края

Михаил Котюков поблагодарил педагогов учреждений края и отметил: «Важно, что чествуются педагоги из разных уголков большого края. В крупных городах и маленьких деревнях работают талантливые учителя и преподаватели, воспитанники которых добиваются серьёзных результатов в учебной, научной и творческой деятельности».

За подготовку победителей заключительных этапов олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий государственных премий и памятных знаков Красноярского края по итогам 2022-2023 учебного года удостоены педагоги дополнительного образования детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор» Анастасия Пальчина и Елена Макарова.

Добавим, государственными наградами отмечены 51 представитель сферы образования – учителя школ и лицеев, кадетских корпусов и мариинских гимназий, педагоги центров дополнительного образования. Воспитанники этих преподавателей достойно представляют Красноярский край на федеральном уровне.