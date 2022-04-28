Педагогическому коллективу Заполярного государственного университета представили нового ректора

Исполняющего обязанности ректора коллективу ЗГУ представил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко. Он подчеркнул, что произошедшая не так давно смена статуса учебного заведения означает, что учредитель в лице Министерства рассчитывает на определённый прорыв в сфере науки и высшего образования в Норильске.

- Конечно, вузам Севера и Дальнего востока сложно конкурировать с университетами Большой земли в условиях ЕГЭ. Многие студенты подают документы на материке. Наша задача — сделать университет привлекательным прежде всего для жителей Таймырского полуострова. А в будущем он может привлечь и ребят из других регионов. Для этого необходимы авторские программы обучения, проекты, а также социальные условия, — отметил Пётр Кучеренко.

К исполнению обязанностей ректора приступил кандидат географических наук Евгений Голубев. В Тюменском государственном университете он занимал должность директора технологического парка и отметился в таких значимых проектах, как разработка мобильного эталона 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи и создание технологии и комплекса оборудования для термохимического воздействия на нефтегазоносные пласты с целью увеличения добычи углеводородного сырья и восстановления экологической обстановки на месторождениях.

Отвечая на вопрос о ближайших перспективах норильского вуза, новый ректор сообщил, что в планах стоит участие ЗГУ в федеральном проекте «Передовые инженерные школы». Он подчеркнул, что университет вполне может составить конкуренцию ведущим образовательным центрам страны.

- Что касается академической среды и новых образовательных программ, мы будем ряд действующих программ развивать в направлении практикоориентированности и актуализации компетенций наших индустриальных партнёров, в первую очередь, конечно, «Норникеля». Будем создавать новые оригинальные образовательные программы для того, чтобы талантливые дети могли находить себя здесь, занимать соответствующие позиции в бизнесе, в компании, создавать новые технологии, производства, — рассказал Евгений Голубев.

Бывший ректор ЗГУ Дмитрий Дубров выразил уверенность в том, что всё будет благополучно. За шесть лет работы он выполнил все задачи, которые ставил перед самим собой. Среди них — увеличение количества бюджетных мест для норильчан, открытие новых образовательных программ, повышение доходов сотрудников учреждения, создание новых партнёрских отношений с компанией «Норникель», активное участие в работе со школьниками и привлечение абитуриентов с материка.

- Дальнейшая работа заключается в развитии тех научных направлений, которые у нас уже есть. Мы все знаем, что будет реконструировано здание ЗГУ, а также построен кампус. Это уже новая история для нового ректора. Я никуда не уезжаю, остаюсь в городе. Более того, я остаюсь преподавать в университете, студенты от меня никуда не денутся. Думаю, что на новом этапе наш университет будет сверкать новыми звёздами, — поделился Дмитрий Дубров.

Представителям СМИ бывший ректор ЗГУ сообщил, что он будет работать советником заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам.