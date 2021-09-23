Пенсии северянам назначаются и выплачиваются в обычном порядке

Все пенсионеры-северяне, кто соответствует всем необходимым условиям, уже получают выплаты в повышенном размере. Каких-либо новшеств с 1 октября не ожидается, поэтому в клиентскую службу ПФР обращаться не надо.

Пенсионный фонд напоминает: граждане, полностью выработавшие северный стаж, имеют право на повышение фиксированной выплаты к пенсии, независимо от места проживания. Необходимый северный стаж для установления северного коэффициента составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях. При этом требования по страховому стажу составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Также повышенную пенсию получают те граждане, которые проживают в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. Фиксированная выплата к страховой пенсии и повышения к ней увеличиваются на соответствующий районный коэффициент.