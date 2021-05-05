Пенсионерка из Дудинки попалась в ловушку мошенников

Потерпевшая обратилась в дежурную часть с заявлением, в котором сообщала о краже денежных средств. По её словам, ей поступил звонок от «сотрудника банка», который сообщил, что со счетов женщины мошенники пытаются списать денежные средства.

В целях сохранения сбережений ей предложили перевести деньги на «безопасный» счёт, принадлежащий банку. Также с помощью собеседника потерпевшая оформила несколько кредитов и перевела эти средства на тот же счёт. Взволнованная пенсионерка следовала всем указаниями, лишь бы «спасти» свои средства. По классической схеме после того, как она перевела средства, мошенник перестал выходить на связь. В общей сложности женщина потеряла почти 3,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы.