Пенсионеров Норильска приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету-2021»

В нём могут поучаствовать норильчане старше 50 лет, а также инвалиды, которые освоили работу на компьютере на специальных курсах или самостоятельно. Представлено несколько номинаций: «Портал gosuslugi.ru - мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Мой интернет-проект», «Я - интернет-звезда». Заявки принимаются до 15 октября.

Подробная информация об условиях проведения конкурса размещена на сайте.

Итоги будут объявлены в торжественной обстановке в Москве в рамках Недели российского интернета (RIW-2021). Победители и призёры в каждой из номинаций получат ценные награды.