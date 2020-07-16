Пенсионеры-опекуны получат страховую пенсию с индексацией

В соответствии с изменениями федерального закона об обязательном пенсионном страховании с 1 июля 2020 года пенсионеры - опекуны или попечители несовершеннолетних детей, которые выполняют свои обязанности по договору об опеке и попечительстве, а также - по договору о приёмной семье, получат страховую пенсию с индексацией.

До сих пор эта категория людей считалась работающими, и выплата пенсии им с учётом индексации возобновлялась только после завершения опеки.

Пенсии индексируются беззаявительно, в соответствии с базой данных Пенсионного фонда.

С 1 июляувеличенную пенсию (включая все проведенные индексации)получат437 красноярских приёмных родителей – пенсионеров.