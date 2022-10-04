Пенсионный фонд напоминает: неработающие пенсионеры-северяне имеют право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно

В Пенсионном фонде пояснили, что обратиться за компенсацией проезда могут неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости или по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях.

Компенсация предоставляется до поездки в виде специальных талонов, в обмен на которые в кассе можно получить билеты, либо после поездки путём перечисления пенсионеру стоимости проезда по билетам.

Компенсация предоставляется на авиаперелёты по следующим маршрутам: Игарка-Красноярск, Красноярск-Игарка (авиакомпания «КрасАвиа»), Норильск-Красноярск, Красноярск-Норильск, Норильск-Москва, Москва-Норильск, Красноярск-Москва, Москва-Красноярск (Авиакомпания NordStar).

В случае компенсации проезда в виде возмещения понесённых расходов оплата пенсионеру производится в размере, не превышающем стоимость проезда:

– железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

– внутренним водным транспортом - в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;

– морским транспортом - в каюте IV - V групп морского судна регулярных транспортных линий;

– воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

– автомобильным транспортом - в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.

Обращаем внимание, что получить компенсацию пенсионеры могут раз в два года. Двухгодичный период считается в календарном порядке, начиная с 1 января года, в котором пенсионеру была произведена компенсация проезда к месту отдыха и обратно, по 31 декабря следующего года.

Кроме того, Пенсионный фонд сообщает, что неработающие пенсионеры, получившие компенсацию в 2018 году и не использовавшие право оплаты проезда к месту отдыха в 2020 году, могут обратиться с заявлением о предоставлении компенсации два года подряд – в 2021 году и в 2022 году, при этом после 2022 года двухгодичный период будет рассчитываться без учёта двойного обращения.