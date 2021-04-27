Пенсионный фонд напоминает о порядке назначения пенсий и социальных выплат ликвидаторам-чернобыльцам

Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1968-1987 годах выходят на пенсию на десять лет раньше, то есть мужчины — в 50 лет, а женщины — в 45 лет. Участники ликвидации последствий аварии в 1988-1990 годах выходят на пенсию на пять лет раньше: мужчины — в 55 лет, женщины — в 50 лет. Уменьшение возраста выхода на пенсию по старости в данном случае осуществляется не от установленного с 2019 года пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин), а от действовавшего по состоянию на 31 января 2018 года — 60 и 55 лет соответственно для мужчин и женщин.

Также «чернобыльцы» имеют право на две пенсии одновременно — от государства и страховую. Это граждане, получившие инвалидность вследствие военной травмы (полученной при исполнении обязанностей военной службы) при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — военнослужащие срочной службы, а также лица, призванные на военные сборы. Также на двойную пенсию могут претендовать нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца — ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС, инвалида вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также лица, получившего или перенёсшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС или работ по ликвидации последствий указанной катастрофы. Им может устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости (инвалидности).

Участники ликвидации аварии также могут получать ежемесячную денежную выплату. Граждане, признанные инвалидами, могут получать две выплаты. Первую — как ликвидатор, а вторую — как инвалид. Такое исключение предусмотрено только для лиц, имеющих право на ЕДВ как «чернобыльцы». Остальные категории граждан могут получать лишь одну выплату.