Пенсионный фонд напоминает о выплатах для семей, где есть дети от 3 до 16 лет

В соответствии с указом президента РФ в период пандемии российские семьи с детьми получали ряд выплат. Первая выплата была в размере 5 000 рублей в период с апреля по июнь на детей до трех лет. А вторая выплата была в июне на детей от 3 до 16 лет.

ПФР напоминает, что у родителей и опекунов есть ещё полтора месяца на получение выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Заявление можно подать до 30 сентября текущего года.

Оформить заявление можно дистанционно через портал Госуслуг. Размер выплаты составляет 5 000 рублей.

На данным момент 437 521 семья Красноярского края уже получила дополнительные выплаты.