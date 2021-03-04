Пенсионный фонд России напоминает, что на новорождённых детей СНИЛС оформляется автоматически

Теперь родителям не нужно собирать кипу документов и бежать в Пенсионный фонд, чтобы оформить СНИЛС. После получения свидетельства о рождении и регистрации ребёнка в ЗАГС сведения о нём автоматически поступают в ПФР. На этом основании открывается индивидуальный лицевой счёт с постоянным страховым номером.

Узнать номер лицевого счёта мама может в личном кабинете на портале «Госуслуги». Этой информации достаточно при обращении за государственной или муниципальной услугой. Бумажный носитель иметь необязательно.

Сотрудники ПФР отмечают, что данные на ребёнка поступят в том случае, если анкетные данные матери совпадают с указанными в личном кабинете портала.

Чтобы получить СНИЛС на детей, рождённых позже 15 июля 2020 года, нужно, как и прежде, обращаться в органы ПФР или МФЦ.

Для получения более подробной информации можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда или позвонить по единому многоканальному телефону Контакт-центра ОПФР по Красноярскому краю 8-800-600-04-18.