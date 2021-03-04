Пенсионный фонд России напоминает, что на новорождённых детей СНИЛС оформляется автоматически
Пенсионный фонд России напоминает, что на новорождённых детей СНИЛС оформляется автоматически
Данная функция доступна для всех новорождённых после 15 июля 2020 года.
Теперь родителям не нужно собирать кипу документов и бежать в Пенсионный фонд, чтобы оформить СНИЛС. После получения свидетельства о рождении и регистрации ребёнка в ЗАГС сведения о нём автоматически поступают в ПФР. На этом основании открывается индивидуальный лицевой счёт с постоянным страховым номером.
Узнать номер лицевого счёта мама может в личном кабинете на портале «Госуслуги». Этой информации достаточно при обращении за государственной или муниципальной услугой. Бумажный носитель иметь необязательно.
Сотрудники ПФР отмечают, что данные на ребёнка поступят в том случае, если анкетные данные матери совпадают с указанными в личном кабинете портала.
Чтобы получить СНИЛС на детей, рождённых позже 15 июля 2020 года, нужно, как и прежде, обращаться в органы ПФР или МФЦ.
Для получения более подробной информации можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда или позвонить по единому многоканальному телефону Контакт-центра ОПФР по Красноярскому краю 8-800-600-04-18.