Пенсионный фонд стал доступней
Пенсионный фонд стал доступней
С 1 октября Пенсионный фонд запускает работу многоканального телефона.
Пенсионный фонд станет доступней. Теперь звонки от жителей края будут поступать в контакт-центр.
Основными задачами контакт-центра станут:
- качественное информирование населения во время разговора;
- предоставление персональной информации (размер пенсий, удержаний и д. р.), но только при наличии кодового слова;
- предварительная запись на приём.
В самих центрах обслуживания специалисты буду заняты только обслуживанием посетителей, что повысит качество консультирования жителей региона.
Получить консультацию в контакт-центре можно по телефону 8-800-600-04-18 (звонок по России бесплатный) с понедельника по пятницу, без обеда, с 08.00 до 17.00. Пока сервис запущен в тестовом режиме.