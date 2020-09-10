Пенсионный фонд стал доступней

Пенсионный фонд станет доступней. Теперь звонки от жителей края будут поступать в контакт-центр.

Основными задачами контакт-центра станут:

- качественное информирование населения во время разговора;

- предоставление персональной информации (размер пенсий, удержаний и д. р.), но только при наличии кодового слова;

- предварительная запись на приём.

В самих центрах обслуживания специалисты буду заняты только обслуживанием посетителей, что повысит качество консультирования жителей региона.

Получить консультацию в контакт-центре можно по телефону 8-800-600-04-18 (звонок по России бесплатный) с понедельника по пятницу, без обеда, с 08.00 до 17.00. Пока сервис запущен в тестовом режиме.