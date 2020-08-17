Перечни важных лекарств

16 августа Михаил Мишустин подписал постановление о том, что жизненно важные медикаменты теперь будут незамедлительно включаться в перечни важных лекарственных препаратов. Как пояснили в Правительстве РФ, стоимость на данную категорию препаратов устанавливается государством, и чем быстрее они попадут в списки, тем доступнее они станут для граждан. Отныне в режиме ЧС или в случае распространения опасной инфекции Министерство здравоохранения будет быстрее вносить лекарства в списки для рассмотрения межведомственной комиссией без вспомогательных процедур.

В обычном режиме данная процедура протекает намного дольше. На все процессы необходимо порядка 45 дней. Комиссия по включению препаратов в перечни проходит один раз в квартал.