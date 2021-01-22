Перед Новым годом мужчина незаконно выловил краснокнижных осетров

В начале декабря сотрудники полиции остановили снегоход с санями, в которых был обнаружен незаконный улов краснокнижного осетра. 29-летний житель посёлка Левинские Пески утверждает, что рыбу он ловил для себя.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконный вылов и перевозка особо ценных и охраняемых водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу). На данный момент расследование завершено, документы переданы в суд.