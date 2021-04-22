Перед сезоном отпусков у жителей Красноярского края вырос спрос на вакцину от COVID-19

10 800 доз распределены по поликлиникам и больницам городов и районов региона. Всего с декабря прошлого года в регион поступило около 227 тысяч доз препарата. В связи с приближающимся летним сезоном спрос на вакцину среди жителей региона вырос. Только за последнюю неделю первый и второй компонент вакцины «Спутник V» поставили 2400 человек. На севере региона активно идёт вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона», которая разработана новосибирским центром «Вектор».

Губернатор Красноярского края Александр Усс уверен: чем ближе отпускной сезон, тем выше будут темпы вакцинации в регионе, ведь граждане хотят чувствовать себя защищёнными от инфекции. Также в крае продолжается активное информирование граждан о том, что сейчас проходит массовая вакцинация против коронавируса.

Напоминаем, сегодня поставить прививку может каждый желающий. Для этого нужно записаться на вакцинацию любым удобным способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги», а также в медучреждениях:

- в Центральном районе Норильска по адресам:

ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

пр. Солнечный, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах по адресам:

ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан по адресу:

ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.