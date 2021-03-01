Передумал сдавать экзамены - пиши заявление

Такая возможность предусмотрена проектом Приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году».

Заявление на участие в экзаменах выпускники подали до 1 февраля. Но если будущий абитуриент решил сменить форму проверки его знаний или изменить дату сдачи экзаменов, то не позднее чем за две недели до даты первого испытания основного периода необходимо обратиться в государственную экзаменационную комиссию с новым заявлением. А вот нужно ли приносить его лично или можно прислать по почте либо заполнить на специальном сайте онлайн, стоит уточнить в комиссии.