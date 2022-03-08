Переговоры России и Украины: украинская сторона заверила в открытии гумкоридоров с 8 марта

Также Владимир Мединский сказал журналистам, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались, его слова приводит РИА Новости.

"Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте", - пояснил Владимир Мединский.

Как подчеркнул помощник президента России, контакты продолжатся. Он выразил надежду, что стороны в следующий раз смогут сделать "более существенный шаг вперед".

Третий раунд переговоров прошел 7 марта в Брестской области Белоруссии, встреча продолжалась почти три часа. Состав российской делегации не поменялся: Мединский, Слуцкий, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников.