Перепись населения глазами детей

Самых активных и творческих участников ждут замечательные призы. Задача, которую ставят организаторы перед детьми от 7 до 12 лет, — показать на рисунках свою страну и то, как в ней будет проходить перепись населения. Например, можно изобразить свою семью в момент переписи; переписчиков, обходящих дома; интернет-портал «Госуслуги», где люди самостоятельно заполняют электронные переписные листы. Помимо этого, можно нарисовать ещё и свой город, окрестности, любимые достопримечательности и виды. Только не забудьте изобразить на таком рисунке ещё и эмблему переписи или её талисман ВиПиН.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru — заполнить форму и указать номер мобильного телефона для подтверждения участия по СМС.

Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована или отсканирована, выложена в Instagram участника с отметкой аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на свою страничку до 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт в Instagram должен быть открытым для всех. По хэштегу, кстати, можно найти и оценить рисунки всех участников.

В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его промежуточные итоги.

Победители будут выбираться в два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования, а дальше подключится жюри. Первый этап голосования пройдёт с 3 по 15 марта 2021 года, когда проголосовать за работу «лайком» сможет каждый желающий. В состав жюри войдут представители Федеральной службы государственной статистики, оргкомитета конкурса и Издательского дома «Комсомольская правда», профессиональный фотограф, художник, дизайнер.

Итоги конкурса будут опубликованы на информационном сайте Всероссийской переписи населения и на сайте Издательского дома «Комсомольская правда», а также на официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях:

https://vk.com/strana2020 ,

https://www.facebook.com/strana2020 ,

https://ok.ru/strana2020 ,