Перепись населения-2021: население региона увеличилось

Предварительные итоги и особенности проведения переписи населения на территории Красноярского края были рассмотрены на заседании комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания края. Напомним, Всероссийская перепись населения проводится один раз в десять лет и является основным источником формирования официальной статистической информации, касающейся численности, структуры населения, его распределения по территориям, национальном составе, образовательном, демографическом уровне и т. д.

Докладчиком выступил Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства края. Он напомнил, что перепись населения проходила в условиях непростой эпидемиологической обстановки. Основной этап переписи прошел с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В 81 труднодоступном северном пункте края перепись проходила с января этого года.

Финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств федерального бюджета, региону было выделено около 45 миллионов рублей. В переписи населения задействовали более шести тысяч человек. Особые требования предъявлялись к наличию у переписчиков вакцинации, кроме того, для них еженедельно проводили ПЦР-тестирование. Помимо этого к переписи привлекли более 400 волонтёров. Особое внимание, как сообщил докладчик, уделялось переписи спецконтингента. На территории Красноярского края находится 29 исправительных учреждений, в которых содержатся 14 тысяч человек.

Впервые Всероссийская перепись населения проводилась в электронном формате, к традиционным формам опроса добавилось анкетирование на портале «Госуслуги». В целом Всероссийская перепись признана состоявшейся, первые официальные результаты будут известны в январе 2022 года. Что касается предварительных итогов, то через портал «Госуслуги» в крае было переписано около 16 процентов населения, при этом наиболее активны были жители Норильска и Северо-Енисейского района.

Всего же в Красноярском крае было опрошено 2 миллиона 968 тысяч 382 человека. Сергей Верещагин добавил, что по состоянию на 1 августа 2021 года численность населения в регионе составляла 2 миллиона 848 тысяч 731 человек. В краевом центре в настоящее время проживает 1 миллион 240 тысяч человек. Сергей Верещагин пояснил, что если сравнивать с данными предыдущей переписи, то прирост составил четыре процента. В частности, на увеличение численности населения влияет межрегиональная миграция. Впрочем, заместитель председателя правительства края подчеркнул, что эти цифры пока предварительные.

Первый вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Сергей Попов сказал, что перепись населения — это важный государственный процесс, и поблагодарил всех тех, кто в нем участвовал.