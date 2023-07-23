Пересчитать и приумножить

Возвращение к истокам

Норильско–Таймырская энергетическая компания и Всероссийский научно–исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) приступили к реализации программы рыбохозяйственных исследований в Норило–Пясинской водной системе.

Сначала учёные соберут данные исследований водоёмов, обработают их и составят список рекомендаций по восстановлению биологического разнообразия и популяции. Напомним, по мировому соглашению 2022 года НТЭК, ВНИРО и Енисейское территориальное управление Росрыболовства договорились о полном возмещении вреда, причинённого водным биоресурсам в результате аварии 2020 года на ТЭЦ–3 в Норильске.

За эталонный показатель здоровой экоситемы специалисты ВНИРО возьмут данные монографии Николая Александровича Остроумова, в которой он описал исследования рыбы и рыбный промысел реки Пясины. Как рассказал журналистам начальник исследовательской экспедиции, руководитель департамента промысловых гидробионтов ВНИРО Вячеслав Бизиков, у института более чем столетняя история работы на Таймыре. Работники Сибирской рыбохозяйственной станции в Красноярске, которая позже стала филиалом ВНИРО, принимали участие в экспедициях Николая Урванцева. А исследования Остроумова особенно показательны, ведь в них охватывается период с 1929 года до середины 1930–х. Сейчас учёным предстоит ответить на важные вопросы, например сохранилось ли нефтяное загрязнение в водных биоресурсах и в среде их обитания и какова численность и видовой состав фито– и зоопланктона, бентоса, ихтиофауны.

– Примечательно, что Николай Остроумов описал и жизнь населения Пясинского бассейна, их быт, хозяйственную деятельность. И показал, что среднее душевое потребление рыбы жителями тех мест составляло около 300 килограммов в год. По сегодняшним меркам это невероятная величина. И целью нашей совместной работы является полное восстановление экосистемы водоёмов Пясинского бассейна и рыбных запасов и выход промыслового показателя этого бассейна на уровень 30–х годов XX века. Хочу отметить, что мы, три участника соглашения, находимся в единой связке, у нас у всех одни и те же цели и задачи, — подчеркнул Вячеслав Бизиков.

Задел на будущее

В этом году в экспедицию ВНИРО, которая продлится 45 дней, вошли около 30 научных сотрудников: ихтиологи, гидробиологи, гидрохимики и гидрологи из Москвы, Петербурга, Ростова–на–Дону, Волгограда, Тюмени и Красноярска.

Специалистам предстоит исследовать более 900 километров с юга на север и около 400 — с запада на восток водных объектов. Будут изучены: озеро Пясино, реки Пясина, Амбарная, Норильская, Далдыкан, Агапа, Дудыпта и другие. Всего программа рассчитана до 2051 года, однако первые данные появятся на страницах научно–популярных изданий уже через пару лет.

– Мы все понимаем, что в ходе нашей таймырской экспедиции мы отработаем и научные методики исследования арктических водоёмов, и методики восстановления арктических водных экосистем и это нам поможет в дальнейшей деятельности. Мы сейчас как раз начинаем реализовывать большую программу по восстановлению водных объектов русской Арктики, — пояснил Вячеслав Бизиков.

Одним из результатов экспедиции станут научно–обоснованные рекомендации по местам и максимально возможным объёмам выпуска молоди ценных видов на территории НПР. Однако уже в июне этого года НТЭК совместно с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства начала выпускать в Енисей краснокнижную рыбу — молодь сибирского осетра. Как рассказал руководитель Енисейского территориального управления Росрыболовства Виталий Молоков, в перспективе эта работа может привести к возобновлению промышленного улова, как это и было в 50–х годах прошлого века.

– В этому году был первый выпуск мальков. Заявлен объём в три миллиона молоди осетра енисейской популяции. И уже сейчас обязательства по выпуску биоресурсов в рамках мирового соглашения будут исполнены. Следующая партия мальков будет выпущена в новом году. Комиссия Енисейского территориального управления ведёт контроль выпуска: молодь осетровых — более одного грамма, что соответствует всем методикам. Нарушение законодательства в ходе выпуска не допущено. Замечаний нет, — отметил Виталий Молоков.

Больше, сложнее, интереснее

Помимо учёных из Всероссийского научно–исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии на нашей территории уже не первый год работают учёные из Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Директор научно–исследовательского центра «Экология» СО РАН Николай Юркевич пояснил, что в 2023 году работа будет сконцентрирована в основном на ихтиологических исследованиях кормовой базы обитателей таймырских рек и озёр, что во многом связано с микробиологией. Он пояснил, что экосистема местных водоёмов достаточно специфичная. К ней относятся и гидрологический режим, и климатические условия бассейна, и техногенное воздействие, и биохимический состав — за счёт наличия на территории месторождений.

– В процессе изучения появляются какие–то новые моменты, новые вопросы, и зачастую они приводят к каким–то необычным заключениям. Исследования прошлых лет дали достаточно интересные результаты, которые в этом году мы хотим подтвердить, — рассказал Николай Юркевич.

Компания «Норникель» системно расширяет сотрудничество по вопросам экологии. В прошлом году Большая арктическая экспедиция работала и на других территориях присутствия компании. Также «Норникель» совместно с Московским и Заполярным государственными университетами занимается изучением вечномёрзлых грунтов.

– Расширяется сетка климатического мониторинга. Формируются и предложения, и мероприятия по снижению влияния парниковых газов. Кроме того, стартующие сегодня исследования ВНИРО и Сибирского отделения РАН с горизонтом работ за 2050 год, а также расширение территории Большой научной экспедиции наглядно демонстрируют, несмотря на текущую экономически сложную и политически непростую ситуацию в стране и в мире, готовность компаний к реализации сложных экологических проектов совместно с российской наукой, — подчеркнул руководитель проектного офиса НТЭК Константин Синекаев.