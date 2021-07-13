Переселению - быть. Неравенство - устранено

Закон «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края» запускает новую программу переселения граждан из Норильска и Дудинки.

Предыдущая программа, часто называемая норильчанами «путинской», успешно работала с 2010 года. Благодаря ей с Севера на Юг перебралось более 8200 семей. За время действия программы муниципалитетам Норильска и Дудинки было сдано 4626 жилых помещений, из которых 3689 - в Норильске. В 2020 году программа была завершена. Общая сумма затрат по программе в течение десяти лет составила 13 млрд 837 млн рублей.

Теперь переселение будет осуществляться по программе социально-экономического развития Норильска, предусмотренной четырёхсторонним соглашением между Российской Федерацией, Красноярским краем, компанией «Норникель» и администрацией Норильска.

Комментируя принятие нового закона, председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов охарактеризовал его как «ключевой» и «основополагающий».

- Это очень серьёзный документ, который, по сути, позволяет муниципалитету начать совместную с краевым центром работу по продолжению и реализации всех действий, необходимых для переселения наших земляков, желающих переехать на материк, - отметил Дмитрий Свиридов.

Он также подчеркнул, что формирование списков переселенцев на 2022 год начнётся уже этим летом. Новая программа будет действовать до 2035 года. На исполнение положений программы до 2024 года предусмотрено 4,5 миллиарда рублей, которые планируется потратить на переселение 1860 семей.

Также был принят закон, согласно которому инвалиды с детства, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также граждане, сопровождающие инвалидов первой группы, теперь имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Компенсация стоимости проезда предоставляется за счёт средств краевого бюджета. Для её получения необходимо обратиться в управление социальной защиты населения или в МФЦ.

Этот закон важен в первую очередь для норильчан. Дело в том, что в прошлом году уже были утверждены меры поддержки, согласно которым право на оплату стоимости проезда к месту отдыха предоставлялись для этих категорий инвалидов и сопровождающих их лиц, но только если они являлись жителями Эвенкийского и Таймырского районов. То есть граждане, проживающие в других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края (это Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский и Туруханский районы, а также города Енисейск, Лесосибирск и Норильск) этими льготами пользоваться не могли. Принятый во втором чтении закон устранил неравенство, и теперь относящиеся к одной категории и проживающие в похожих климатических условиях граждане имеют право на одни и те же меры поддержки.