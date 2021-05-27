Периоды работы в режиме неполного рабочего дня войдут в северный стаж

Министерство труда РФ подготовило проект постановления правительства, в котором период работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в режиме неполного рабочего дня при условии уплаты за эти периоды страховых взносов будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Данный проект позволит всем работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях формировать стаж, который необходим для досрочного выхода на пенсию, даже при условиях неполного рабочего дня. Сейчас при таком графике работы дни не включаются в общий стаж.

Проект постановления подготовлен как подзаконный акт рассматриваемого в Госдуме законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь».