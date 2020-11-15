Перспективный бизнес

Чтобы начать действовать, необходимо оставить заявку на бесплатный обучающий курс от «Норникеля» «Социальное предпринимательство». Он стартует 26 ноября, а заполнить анкету для участия можно уже сегодня.

Это относительно молодое, но перспективное для России направление развития бизнеса, примеры которого теперь есть и в Норильске. Его основными сферами чаще всего являются социальное, культурное и туристическое направления. Программа «Социальное предпринимательство» создана для содействия инициативным людям из предпринимательского сообщества, стремящимся улучшить городскую среду. В чём заключается миссия курса? Её составляющие — ориентация не только на прибыль, но и на проблемы и потребности города.

Проект существует с 2014 года в рамках благотворительной программы компании «Норникель» «Мир новых возможностей». За это время в Норильске появилось 11 новых организаций. Некоторые из них: турбаза «Горизонт», центр развития личности «Старт», семейный центр гармоничного развития «Чудо–дети», благотворительный магазин ShandуCandy. В реализацию проектов было вложено более 50 миллионов рублей.

– Стартапы — ключевое направление обучения, это курс в основном для новичков; идейных ограничений для тех, кто хочет стать слушателем, у нас нет. Если у вас есть что предложить городу, мы поможем реализовать ваш бизнес–проект. Но необходимо учитывать, что он должен иметь социальный эффект и экономическую обоснованность. Курс уже помог нам «закрыть» нужду норильчан в развивающих центрах для детей. Появились организации, где можно развиваться не только физически, но и интеллектуально, — рассказывает заместитель начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светлана Семенкова.

Обучение будет полезно не только начинающим предпринимателям, но и действующим. Четыре сессии продолжительностью четыре дня каждая включают определение идеи бизнеса, планирование деятельности, построение компании, её дальнейшее продвижение и масштабирование. Цель курса — полное сопровождение, от задумки до представления инвестору, консультирование и доработка уже существующих предприятий. Став слушателем, вы сможете взглянуть на своё дело свежим взглядом, получить экспертную оценку и обрести полезные знакомства.

Итогом курса станет защита бизнес–проекта перед экспертным советом, в который входят представители разных компаний города и специалисты бизнес–проектирования. Лучшие участники смогут претендовать на беспроцентный заём денежных средств для старта. Приятный бонус — ограничений на заём нет, но необходимо доказать перспективность и целесообразность вашего дела. Чем больше запрашиваемая сумма, тем выше требования, которые предъявят к вашему детищу. Обязательным условием при финансировании является возврат денег в течение двух лет.

Если вам есть что предложить в качестве социального проекта, до 18 ноября вы можете заполните анкету по ссылке docs.google.com.