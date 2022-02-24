МАУ ИЦ «Норильские новости»

Первая рабочая неделя марта будет шестидневной

Первая рабочая неделя марта будет шестидневной

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Первая рабочая неделя марта будет шестидневной

Россияне будут работать с 28 февраля по 5 марта.

Первая рабочая неделя марта будет шестидневной

Суббота будет рабочей, но так как это предпраздничный день, то работать будем на час меньше. Затем всех, кто работает по пятидневному графику, ждут три выходных дня — с 6 по 8 марта.

Фото из открытых источников
24 февраля в 15:21 630
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