Первая рабочая неделя марта будет шестидневной

- 24 февраля в 16:14В Норильске и Дудинке объявляется сбор пластикового мусора
- 24 февраля в 14:18Сегодня в арт-резиденции PolArt пройдёт творческая встреча с художницей Анной Фобией
- 24 февраля в 12:39В Таймырском доме народного творчества презентовали книжку–малышку на долганском языке «Самым маленьким — подарок»
- 24 февраля в 11:23Норильские мини-футболисты взяли бронзу в первенстве России, зона Сибири и Дальнего Востока
- 24 февраля в 10:18Заполярный транспортный филиал «Норникеля» выиграл Кубок Гастева-2021
- 24 февраля в 09:45МФК «Норильский никель» провёл две игры с екатеринбургской «Синарой» в рамках 11-го тура Париматч-Суперлиги
- 22 февраля в 18:10В число победителей и призёров конкурса Art round – 2021 вошли студенты Норильского колледжа искусств
- 22 февраля в 16:27Полицейские Норильска провели для школьников уроки мужества
- 22 февраля в 15:30За присвоение Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» собрано 15 000 голосов
- 22 февраля в 14:22Депутаты Норильского городского Совета проведут личный приём граждан
- 22 февраля в 13:10Норильские женщины-полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества
- 22 февраля в 11:30Завтра состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса по уличному спорту и танцу «Движение улиц»
- 22 февраля в 10:44В городе прошёл трёхдневный интенсив, на котором норильчане освоили технологии городской модерации
- 22 февраля в 09:53Дорожные полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием трёх автомобилей сразу
- 21 февраля в 17:17С сегодняшнего дня в России начнут выдавать ковид-сертификаты по результату теста на антитела
- 21 февраля в 16:40На минувшей неделе норильские госавтоинспекторы зафиксировали 290 нарушений ПДД
- 21 февраля в 15:24Руководство промотвала «Байкал-2000» заплатит штраф
- 21 февраля в 12:16Ветераны труда Красноярского края сохранят социальные выплаты при переезде в другой регион
- 21 февраля в 11:25Школьники из Норильска и Дудинки стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию
Новости
Читайте также
Спорт
24 февраля
Общество
24 февраля