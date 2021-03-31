Первая в мире вакцина от коронавируса для животных зарегистрирована в России

Клинические испытания вакцины стартовали в октябре и проводились на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. У всех испытуемых животных в 100% случаев выработались антитела к COVID-19, что позволяет сделать вывод - вакцина безвредна и имеет высокую иммуногенную активность. На данный момент учёные продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. Пока показатель составляет не менее шести месяцев.

«Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», - заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), отмечает, что животные восприимчивы к коронавирусу. В России уже зарегистрировано два случая факта заражения кошек этим вирусом. А вакцина позволит не только уберечь животных от заражения, но и предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя.