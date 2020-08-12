Первая зарегистрированная вакцина от Covid-19

Её испытала на себе дочь Владимира Путина. По данным ТАСС, глава государства отметил, что вакцина от коронавируса формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет.

«Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку, я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», - сказал Путин.

По рассказу президента, после первого укола у его дочери поднялась температура до 38 градусов, но на следующий день была уже чуть больше 37. «После второго укола температура тоже немного поднялась, и потом все сошло на нет, чувствует себя хорошо, у нее высокий уровень антител», - поделился президент.

В ближайшее время по поручению Владимира Путина начнётся массовый выпуск вакцины. Самое важное, что вакцинация будет добровольной, и все желающие смогут свободно её получить.

«Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и её эффективность. Надеюсь, что так и будет», — отметил глава государства.