Первая. Единственная

Информацию о норильчанке со столь необычным именем мы нашли в архиве «Заполярки» — сразу в нескольких номерах газеты в 1985 году были опубликованы статьи на эту тему. Читаем: «Торжественный обряд вручения родителям свидетельств о рождении малышей в Норильске 1980–х годов проводится прямо в роддоме. К свидетельствам прилагаются медали «Родившемуся в Норильске». Ежегодно здесь появляется на свет более пяти тысяч детей. В 1935 году не было ни медалей, ни родильного дома, ни загса. И чтобы зарегистрировать рождение детей, нужно было ехать в Дудинку. В 1935–м там выдали около 130 свидетельств о рождении. Одно из них хранят Михаил Васильевич и Анна Михайловна Малышенко. На зеленоватом бланке написано: «Свидетельство о рождении. Копия. Гражданка Малышенко Норила Михайловна родилась пятого декабря 1935 года. Место рождения ребёнка: п. Норильск Дудинского района Красноярского края». Причём имя «Норила» написано не очень чётко и читается скорее как «Норелла».

Норелла, так её в итоге все и звали, на прозвучавшую в телеперадаче о Норильске просьбу откликнуться старых норильчан написала письмо в норильскую газету. В нём она рассказала, что Норилой её родители назвали по просьбе врача, так как она оказалась перворождённым жителем тогда ещё посёлка Норильск.

«В 1937 году родители уехали на Урал в город Пласт. Отец погиб в 1945 году в Прибалтике, во время ликвидации Курляндского «котла», а мама живёт на Украине. Мне скоро 50 лет, а, следовательно, и Норильску столько же. Хотелось бы поздравить норильчан с пятидесятилетием их славного города. О себе могу сообщить, что работаю инженером по технике безопасности в Пластовском дорожно–строительном управлении № 3 и имею двоих детей: Галочку и Олену», — как видим, информации о жизни семьи в Норильске письмо не содержало. И заполярковцы «решили поискать свидетелей событий тех лет, чтобы поточнее прочесть строки из 1935 года». И ведь нашли: «Работающий в Норильске с 1935 года геолог–разведчик Григорий Иванович Сапрыкин рассказал, что помнит Михаила Малышенко. Он прибыл сюда в конце июля 1935–го с десятком специалистов — буровых мастеров из Кузбасса. Почти все они привезли с собой семьи. Работали сначала на бурении скважин под фундаментами первых построек, строительстве шахт и рудников, причала в Дудинке, помогали в исследовательских работах гидрологам и мерзлотоведам. Семейным людям в Норильске жить тогда было попросту негде, и Малышенко кое–как разместились вместе с другими в общежитии буровиков, в комнате человек на тридцать. Помню, у них ещё был сын четырёх или пяти лет, он как–то раз сильно испугался угольщика, топившего печи (тот только что пришёл с шахты и был черен лицом, как негр, только зубы блестели). Помню ещё, что Малышенко привёз с собой охотничье ружьё и частенько стрелял куропаток. Стрелял очень метко. Позже этой семье дали комнату на Нулевом пикете. Когда Малышенко назвал девочку Норилкой (именно в таком варианте запомнил имя Сапрыкин. — Ред.), я даже написал об этом своей жене Марфе Ивановне, которая ещё жила под Курском и тоже ждала ребёнка. Я просил, если родится дочка, дать ей такое же имя. Но почта шла от нас очень долго, и мою дочь уже успели назвать Галиной».

Норелла Михайловна написала в редакцию «Заполярной Правды» ещё несколько писем. В одном из них она интересовалась, «какая забота о здоровье детей проявляется сегодня, ведь когда–то именно беспокойство за моё здоровье заставило родителей покинуть необжитой Крайний Север». Ответил ей на страницах «Заполярки», которую тогда имели возможность выписывать и жители других городов, председатель Норильского городского женсовета, главный врач детской больницы Альбина Александровна Брилева.

В другом письме Норелла Михайловна делилась подробностями своей жизни: «О Норильске и норильчанах знаю мало, только из рассказов мамы. Жили тогда в бараках с печным отоплением, топили печи круглосуточно. Жили очень дружно и весело. Мужчины увлекались охотой на оленей и белых куропаток, которые оказывались возле бараков. Во время полярных дней и ночей путали время. Работали в шахте. Бригада папы при проходе горных выработок первой применила вместо воды солёный раствор, это дало возможность улучшить производительность труда».

Листая подшивку, не перестаёшь удивляться хитросплетению судеб первых норильчан и качеству работы журналистов тех лет. Отдавая дань памяти нашим предшественникам, будем и дальше стараться находить в богатейшем архиве «Заполярной Правды» уникальные материалы.