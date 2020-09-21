Первичный иммунодефицит может стать преградой для вакцинации от коронавируса

Ограничения могут коснуться группы лиц с первичным иммунодефицитом. А вот аутоиммунные, ревматологические и онкологические заболевания не препятствуют вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также академик прокомментировал совместимость вакцины с прививкой от гриппа и другими прививками:

- Прививку от гриппа нужно ставить сейчас, потому что уже через четыре недели можно прививать и COVID-19. Наша вакцина предполагает две инъекции с разницей в двадцать один день. Также пневмококковую вакцину, если кто-то из этой группы риска, можно привить уже сегодня.

Напомним, что первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе этого года. В ближайшее время вакцина поступит в гражданский оборот.