1 сентября юные норильчане получили первые паспорта

Главный документ и подарок вручили шести девушкам и четырём юношам. Начальник Норильского ОМВД подполковник полиции Олег Мусихин лично поздравил их с первым шагом во взрослую жизнь:

- Поздравляю юношей и девушек с получением паспорта гражданина Российской Федерации. Вы стали более самостоятельными — это очень важно, но наряду с правами появляются и обязанности. Гражданин Российской Федерации — это звучит гордо, мы с вами являемся гражданами самой великолепной, красивой, порядочной и доброй страны.

Юные норильчане поддержали слова Олега Мусихина аплодисментами.

- Для меня это событие очень значимо, я официально стала гражданином Российской федерации, это честь. В будущем я бы хотела поступить в военную академию и защищать гражданское население, — поделилась своими впечатлениями Екатерина Добровольская.