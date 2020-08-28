Первого сентября все приступят к обучению

Ни для кого не секрет, что этот учебный год будет особенным. С учетом изменений, внесенных пандемией, согласно указу губернатора Красноярского края учебный процесс в каждой школе будет выстраиваться индивидуально. Всё будет зависеть от количества вернувшихся учителей и учеников, от количества человек, находящихся на изоляции, именно по этим данным школы будут планировать процесс обучения.

«Мы вынуждены соблюдать кабинетный режим, разделять потоки учеников по входам и выходам, правильно организовать процесс питания школьников и выполнить прочие требования. А главное ввести вторую смену – это неудобно, но до 31 декабря у нас нет другого выхода. Мы стараемся максимально вывести учеников на очную форму обучения», - объяснил Андрей Колин.

Также начальник управления образования обратился с просьбой к родителям, чтобы они, в свою очередь, с пониманием и терпением отнеслись к этим временным трудностям. Ведь благодаря смешанному режиму все ученики будут находиться на равных условиях. Первого сентября абсолютно все приступят к обучению и не важно: может ребенок посещать школу, на изоляции он или еще на «материке».

Что касается готовности школ к первому сентября, Андрей Колин с уверенностью заявил, что абсолютно все образовательные учреждения готовы приступить к работе. Благодаря администрации города были выделены дополнительные средства на приобретение индивидуальных средств защиты, дозаторов, электронных термометров. А обещанные «Дезары» до 10 сентября появятся во всех школах.