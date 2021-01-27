Первые 14 иностранцев в этом году получили гражданство России

Мероприятие получилось торжественным. На нём присутствовал начальник ОМВД России по Норильску Мурад Вагабов, который выступил с приветственной речью и поздравил теперь уже граждан России. Присягу успешно прошли 14 иностранцев. Во время церемонии каждый из них дал клятву соблюдать Конституцию и законодательство РФ, принять обязанности гражданина РФ, быть вежливым к россиянам и верным своей стране. Отметим, что за 2020 год присягу приняли 214 иностранцев.

Напомним, что к присяге допускаются граждане, кому вынесли положительное решение на получение гражданства. После участник в течение месяца должен оформить себе паспорт гражданина РФ в Отделе по вопросам миграции.