МАУ ИЦ «Норильские новости»

Первые две рабочие недели мая будут короткими

Первые две рабочие недели мая будут короткими

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Первые две рабочие недели мая будут короткими

Рабочие недели будут четырёхдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Первые две рабочие недели мая будут короткими

Роструд напоминает, что в связи с майскими праздниками первые две недели мая будут сокращёнными. Месяц начнётся с выходных - с 1 по 3 мая, затём россиян ждёт короткая рабочая неделя - четыре дня, с 4 по 7 мая. Во вторую неделю месяца россияне будут отдыхать с 8 по 10 мая и работать с 11 по 14 мая.

В Роструде отмечают, что 7 мая будет полноценным рабочим днём, а 30 апреля рабочее время будет сокращёно на один час.

Фото Владимир Макушкин
16 апреля в 16:26 3240
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