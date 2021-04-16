Первые две рабочие недели мая будут короткими

Роструд напоминает, что в связи с майскими праздниками первые две недели мая будут сокращёнными. Месяц начнётся с выходных - с 1 по 3 мая, затём россиян ждёт короткая рабочая неделя - четыре дня, с 4 по 7 мая. Во вторую неделю месяца россияне будут отдыхать с 8 по 10 мая и работать с 11 по 14 мая.

В Роструде отмечают, что 7 мая будет полноценным рабочим днём, а 30 апреля рабочее время будет сокращёно на один час.