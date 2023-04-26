МАУ ИЦ «Норильские новости»

Первые две рабочие недели мая будут сокращёнными

Первые две рабочие недели мая будут сокращёнными

Главная / Новости / Общество

Первые две рабочие недели мая будут сокращёнными

В связи с празднованием Дня весны и труда, а также Дня победы россиян ждут длинные выходные

Первые две рабочие недели мая будут сокращёнными

Так, следующая рабочая неделя будет длится четыре дня. 1 мая, День весны и труда, будет выходным. А следующая неделя всего три дня — 8 и 9 мая объявлены в этом году выходными, в связи с празднованием Дня Великой победы.

Следующая короткая рабочая неделя ждёт россиян в июне. 12 июня, День России, в этом году выпадает на понедельник, потому он объявлен выходным днём.

Фото Витас Бенета
26 апреля в 09:37 460
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также