Первые лица города встретились с депутатом Государственной Думы Алексеем Веллером

Глава Норильска Дмитрий Карасев и председатель городского Совета Александр Пестряков обсудили с ним насущные вопросы. Алексей Веллер посетил Норильск с ознакомительным визитом. Бывший мэр Мурманска, будучи человеком сведущим в проблемах Севера, живо интересовался текущими изменениями на Таймыре и в Норильске. Глава города рассказал гостю об основных направлениях социально-экономического развития Норильска в краткосрочной перспективе.

Алексея Веллера особенно занимали программа реновации города, жилищного строительства, реконструкции жилищно-коммунального хозяйства. При этом он продемонстрировал хорошее знание строительной сферы и особенностей возведения объектов в условиях Заполярья. Обсуждая детали, норильчане заострили внимание депутата Госдумы на необходимости поддержки программы реновации. Алексей Веллер пообещал помочь северянам по мере возможности.

Подробнее о визите читайте в следующем номере «Заполярной Правды»