МАУ ИЦ «Норильские новости»

Первые президентские выплаты начали поступать норильчанам

Первые президентские выплаты начали поступать норильчанам

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Первые президентские выплаты начали поступать норильчанам

На прошедшей пресс-конференции Владимир Путин, глава нашей страны, распорядился выплатить семьям с детьми до восьми лет по пять тысяч рублей.

Первые президентские выплаты начали поступать норильчанам

Сегодня норильчанам начали поступать первые «новогодние» выплаты. Первыми получают деньги те, кто уже оформлял дополнительные выплаты, которые были приняты во время пандемии, на детей от трёх и от трёх до 16 лет. Тем, кто данные пособия не получал, на «Госуслугах» необходимо подать заявление. Также заново заполнить форму необходимо тем, у кого изменились платёжные реквизиты.

Напомним, что деньги получат семьи, где дети родились с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года.

В Красноярском крае «новогоднюю» выплату получат почти 280 тысяч детей.

Фото Ирина Яринская
21 декабря в 17:05 240
Детские выплатыПандемияНовый год
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