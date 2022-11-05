Первые ростки

На днях в городе прошла стратегическая сессия, на которой подвели промежуточные итоги большой работы. Её участниками стали эксперты НИУ «Высшая школа экономики» и Заполярного государственного университета, представители городской администрации и профильных управлений, Агентства развития Норильска, компании «Норникель», бизнес–сообщества, а также активные горожане. На встрече обсуждали перспективные идеи и формировали проектные решения, касающиеся создания «зелёной» инфраструктуры в Норильске.

Напомним, концепцию озеленения города разрабатывает междисциплинарный консорциум под началом Высшей школы экономики, выигравшей муниципальный конкурс. Свою работу команда начала с обследования территории.

– В исследовании участвовали ботаники, почвоведы, геодезисты, географы, экономисты, архитекторы и дизайнеры. Одним из его этапов было изучение специфики норильской агломерации. Мы работали в разных районах города, проводили глубокий анализ почв, рассматривали возможность привнесения отдельных видов растительности с учётом практик других арктических городов. Для нас было важно не только определить круг задач, но и выстроить организационные отношения, — рассказала директор по взаимодействию с регионами НИУ «Высшая школа экономики» Наталья Рязанцева.

Исследователи отмечают, что Норильск — уникальный город, не вписывающийся в градостроительные стандарты России и мировые практики. Во всех районах наблюдается нехватка зелёных зон. При этом есть потенциал для увеличения площади озеленения, в том числе за счёт использования неэксплуатируемых пустырей.

Опыт показывает, что в деле экологии необходим системный подход и создание полномасштабной инфраструктуры.

– Многие думают, что тут всё просто: достаточно привезти грунт, посадить семена или саженцы, и зелень пойдёт в рост. А это далеко не так. Мы проводили экспериментальные высадки по разным технологиям на различных участках, и наиболее успешным оказался традиционный посев с тщательной подготовкой грунта. Известно, что мы не можем снять плодородный слой почвы в тундре и завезти его в город — это запрещено законом. Заказывать грунт с материка — очень дорогое удовольствие. Помочь может создание в Норильске так называемого «банка грунта». Саженцы можно выращивать в местных питомниках, а за прижившимися растениями нужен круглогодичный уход. Следовательно, всё должно быть сведено в единую систему и образовывать прочный зелёный каркас города, — подчеркнул директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Наталья Рязанцева добавила, что главная цель стратегической сессии — сформировать у разных целевых групп понимание сути новых практик в области озеленения, в частности, перехода от локальных высадок к созданию единого массива зелёных насаждений:

– Помимо эстетической, зелёная зона в разных городах выполняет и другие функции. Например, связанные с экологическим развитием территории, снегоуборкой и даже управлением ветровой нагрузкой с помощью трансформации рельефа. На этой сессии мы искали механизмы решений задач по четырём основным направлениям. Первое — формирование систем мониторинга и управления новой инфраструктурой. Второе — меры поддержки малого и среднего бизнеса, ведь при реализации таких крупных проектов важно думать о создании сопутствующего рынка. Ещё одна группа искала пути вовлечения в процесс общественности — этот тренд развит в Норильске, но нужно повышать его уровень. И, наконец, четвёртый сектор был посвящён проработке «зелёной» инфраструктуры — организации теплиц, централизованных фабрик почв и других объектов.

Присутствовавшие на сессии в качестве внешних экспертов представители Кольского научного центра, МГУ, специалисты из Салехарда, уже имеющие положительный опыт в обсуждаемой сфере, положительно оценили содержательную часть стратегической сессии. По итогам встречи разработчики концепции озеленения Норильска внесут в неё ряд комплексных предложений. 15 ноября готовый документ должен поступить на рассмотрение в администрацию города. Планируется, что он станет основой стратегии «зелёного» развития территории в последующие годы.