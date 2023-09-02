Первые в цепи

Среди награждённых машинисты насосных установок и погрузочно–доставочных машин, слесари, электросварщики и плотники, бурильщики, крепильщики и взрывники, инженеры, мастера и начальники — все те, кого накануне профессионального праздника принято обобщать в гордое горняцкое братство. Всего на территории Норильского дивизиона компании в горнорудной сфере трудятся 9700 работников. Именно эти люди ведут строительство подземных горных выработок и поверхностной инфраструктуры, а также непосредственно добычу на производстве, которое по объёму запасов и разнообразию минеральных ресурсов не имеет аналогов в мире.

Выступая с поздравительной речью, старший вице–президент компании «Норникель» и руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин напомнил, что поставленная около десяти лет назад задача по добыче 30 миллионов тонн руды казалась тогда нереальной. Сейчас же показатели рудного производства перевалили за 20 миллионов тонн, и есть уверенность, что к 2030 году они достигнут намеченной цифры.

– Дорогие друзья, я выражаю искреннюю благодарность за то, что вы приумножаете горно–металлургическую отрасль России, — обратился к горнякам Николай Уткин. — Это действительно так. Посмотрите, как сегодня реализуются крупные масштабные проекты. Конечно же, тот профессионализм, то упорство, с которым вы каждый день спускаетесь в недра земли, позволяя металлургам выполнять плановые задания, а компании — реализовывать планы по металлам, достойны самых больших наград, самых красивых слов и уважения. И сегодня, находясь в непростых условиях, вы справляетесь с поставленными задачами. В этом наша сила. От всего коллектива компании я благодарю каждого горняка за работу. Спасибо огромное за ваш труд! Желаю только крепкой кровли над головой, счастья, здоровья и профессионального роста!

Сложная геополитическая обстановка, санкционное давление и, как следствие, трудности в обновлении материально–технической базы производства коснулись и горнодобывающей отрасли. Тем не менее у рудников компании есть определённый запас прочности. Это 684 единицы техники, в том числе 162 погрузочно–доставочные машины, 139 единиц самоходных буровых установок, 28 шахтных автосамосвалов и 355 единиц вспомогательной техники.

За последние пять лет парк горной техники значительно обновился. Несмотря на изменения в логистических цепочках, с начала 2023 года в горные подразделения Заполярного филиала компании поступило 18 единиц горной техники. До конца года ожидается поставка ещё 93 единиц. Всё прибывающее в Заполярный филиал самоходное горное оборудование изготовлено по техническим заданиям и спецификациям, сформированным инженерами Заполярного филиала. Приобретаемая техника произведена на заводах Китая, Перу, Турции.

Отмечая заслуги норильского подразделения, горняков поздравил Сергей Степанов, старший вице–президент, производственный директор компании «Норникель»:

– Хотелось бы в первую очередь поблагодарить вас за этот год. Он у нас переходный — пришлось осваивать новую технику. Когда не хватает горной массы, на выручку приходят квалификация, взаимовыручка и всё лучшее, что есть у норильских горняков, работающих на самой большой глубине в России. Отдельное спасибо Николаю Николаевичу. Он всегда бьётся за каждый проект «Норникеля» — не даёт притормозить или остановить, особенно по горной части. Понятно, что металлурги — наше всё, но основа богатств всё же в недрах. Мы знаем, что есть залежи, которых хватит до 2030 года, и доразведка ещё ведётся — есть перспективы. Желаю здоровья, безопасной работы, крепкой кровли, лёгкого перехода на современную технику и сохранения норильского духа, позитивного и коллективного.

Накануне праздника в спортхолле «Айка» состоялась торжественная церемония награждения шахтёров и горняков Норильска. Самым достойным вручили награды высокого уровня, среди которых почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётная грамота Министерства промышленности и торговли РФ. Вклад работников горнодобывающей отрасли в благосостояние не только Норильска, но и всего края отметили благодарственными письмами от Законодательного собрания Красноярского края и почётными грамотами губернатора. Стоит упомянуть, что врио губернатора Михаил Котюков во время своего рабочего визита в Норильск, помимо прочего, посетил рудник «Скалистый» и лично оценил условия работы покорителей недр.

От имени руководства региона на празднике выступил заместитель председателя Заксобрания края Дмитрий Свиридов.

– Горняки — люди надёжные, они справятся со всеми поставленными задачами, — обратился к виновникам торжества Дмитрий Свиридов. — От себя хочу пожелать вам большого успеха. В День шахтёра вся страна и наш Красноярский край чтут горняков, которые стоят у истоков, в самом начале производственной цепочки, где рождается продукция, которая делает нас сильными и позволяет уверенно смотреть в будущее. Уважаемые друзья, здоровья вам и крепкой кровли!

Я знаю, что команда горняков всегда была мощной силой. Через две недели состоится серьёзное общественно–политическое мероприятие — выборы губернатора Красноярского края. В связи с этим перед нами встают не только профессиональные задачи. Я абсолютно уверен в том, что наши коллективы активно проявят себя и мы будем в числе лидеров.

Чтобы сохранить первенство в производстве на всероссийском и мировом уровне, руководство Норильского дивизиона ставит перед собой амбициозные цели. В настоящее время реализуется около 20 крупных стратегических инвестиционных проектов, направленных на развитие минерально–сырьевого комплекса. Они предполагают масштабную реконструкцию и модернизацию производства, вскрытие новых залежей в пределах действующих рудников и комплексную отработку всех типов руд. Запасов руд в целом по Талнахскому рудному узлу, с учётом уровня достигнутой и планируемой добычи, хватит более чем на 50 лет, а вкраплённых руд — на 100 лет и больше.

– Невозможно переоценить значение горняцкого труда в становлении Норильского комбината, — отметил глава Норильска Дмитрий Карасев. — Производственные показатели, демонстрируемые сейчас «Норникелем», имеют весомое значение для обустройства нашего города, строительства новых социальных и жилых объектов. О профессионализме и трудовых подвигах наших горняков известно далеко за пределами Норильска. Мы не можем забывать и про ветеранов горнорудного производства. Именно их опыт и мастерство сегодня являются надёжным тылом для молодых специалистов, которые чтят и хранят традиции горняцкого дела. Я желаю вам благополучия, тепла и добра в ваших домах. Помните, Норильск гордится вами!

После многолетнего кропотливого и ударного труда расстояние пройденных горных выработок рудников Талнаха можно сопоставить с расстоянием от Норильска до Москвы, а это примерно 3000 километров. Если погрузить всю добытую из талнахских недр руду в думпкары, то получится состав почти в 4,5 миллиона вагонов. Такую цепочку можно полтора раза обернуть вокруг экватора.

– Норильск носит статус города трудовой доблести, — напомнил в поздравительной речи председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. — Безусловно, люди, работающие в горнодобывающей отрасли, внесли в этот статус основной вклад. Профессии горняка и шахтёра можно смело называть элитными. Для них недостаточно просто профессионализма, недостаточно знаний и умений. Здесь нужно обладать особым характером, особым подходом к работе, мужеством. Поэтому хочется, чтобы у вас было хорошее настроение не только в праздники, но и на протяжении трудовых будней. Ваши достижения сегодня являются основой экономики города, Красноярского края, Российской Федерации. Стабильность экономики — это залог эффективной работы всех остальных, в особенности сотрудников бюджетной сферы: учителей, врачей, административного аппарата. Желаю вам благополучия, здоровья, пусть близкие берегут и ценят вас. С праздником!