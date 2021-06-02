Первые выпускники Северной школы в Красноярске готовы к сдаче ЕГЭ

Обучение проходило по специальному учебному плану. Он включает как общеобразовательные предметы, так и специальную дисциплину - североведение.

«Для Красноярского края вопрос развития Севера и Арктики является крайне актуальным, потому что значительная часть территории нашего региона - это арктическая зона, которая во многом является практически неосвоенной. Сибирский федеральный университет как опорная площадка изучения Арктики в регионе взял на себя задачу по части подготовки кадров для решения локальных и глобальных проблем Севера. В течение года ребята из отдаленных северных районов под руководством специалистов СФУ проходили подготовку к ЕГЭ. Для Института Севера и Арктики это был первый набор, поэтому результата мы ждем с не меньшим трепетом, чем ученики. В дальнейшем мы планируем развивать эту деятельность, усовершенствовать учебный план и привлекать к обучению еще больше ребят», - отметил Максим Румянцев, ректор СФУ.

Сам Институт Севера и Арктики был создан по распоряжению губернатора Красноярского края. Цель института - готовить кадры для работы в северных и арктических территориях. В состав института входят: Северная школа, кафедра северных и арктических исследований, международная бизнес-школа «Арктика».