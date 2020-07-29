Первый круизный рейс с туристами прибыл в заполярную столицу

В Дудинку прибыл теплоход «Максим Горький» с первым туристическим рейсом. Гостей встречали представители пяти этносов Таймыра и глава района Евгений Вершинин:

«Я очень надеюсь, что Таймырский полуостров останется в вашей памяти, как место душевности и внутреннего тепла, что вы почувствуете дружескую атмосферу и убедитесь сами, что здесь не край земли – а её начало. Я желаю вам приятно провести здесь время, набраться ярких впечатлений, эмоций и историй, которыми вы будете делиться с родными и близкими», - поприветствовал пассажиров теплохода Евгений Вершинин. Об этом сообщается на официальном портале Таймырского муниципального района.

После этого представители коренных малочисленных народов Таймыра на родных языках высказали гостям благопожелания, артисты заслуженного коллектива народного творчества Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро» провели с ними национальные обряды.

Затем туристы побывали в Таймырском краеведческом музее, Городском центре народного творчества и Таймырском доме народного творчества, где познакомились с историей района и самобытной культурой коренных народов полуострова.

Все мероприятия проходят со строгим соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Группы сформированы по пять-шесть человек, каждый из туристов накануне прошел тестирование, в том числе и во время следования теплохода. Кроме того, ограничен контакт с местным населением, а домой эта группа туристов вернется на чартерном самолёте.

Обратно «Максим Горький» отправится в путь 30 июля. На борту будет другая группа туристов, которых на Таймыр забросили самолётом чуть раньше.