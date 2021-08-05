Первый арктический заплыв проводится на Диксоне

В соревнованиях принимают участие восемь спортсменов из Красногорска, Перми, Ульяновска, Благовещенска, Москвы, Красноярска и Якутска. К ним присоединился и глава посёлка Диксон Николай Бурак.

В первый день любители холодового плавания совершили заплыв на короткие дистанции - 90 и 100 метров. Теперь пловцам предстоит эстафета: общая дистанция составит 3,5 км, каждый участник преодолеет 500 м. Плыть придётся через пролив Вега с острова Диксон к материковой части. Сегодня температура воды в проливе составляет + 8°С.

«Для наших спортсменов это рабочий градус. Мы плаваем при температуре от нуля и почти до минус двух градусов. В команде есть три рекордсмена книги рекордов Гиннеса, которые участвовали в заплыве «Чукотка-Аляска - 2013» через Берингов пролив», - рассказал Александр Брылин, председатель межрегиональной Ассоциации холодового плавания России.