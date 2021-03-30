Первый же матч порадовал собравшихся на трибунах зрелищностью и результатом, завершившись со счётом 4:1. У норильчан гол

Ученики 1-11-х классов могут изобразить Норильск в любой технике и отправить работу в администрацию города. Заявки на конкурс «Город и посёлок моей мечты» принимаются до 1 мая, затем работы победителей муниципального этапа оценит краевое жюри. В его состав войдут известные деятели культуры и искусства. Конкурс проводится в рамках поддержки государственной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.