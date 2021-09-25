«Пишу Вам в Вечность...»

Этого уникального человека, навсегда норильчанина, не стало в марте прошлого года в Туле. В этом городе 22 сентября состоялась конференция, посвящённая 100–летию Сергея Щеглова–Норильского. Здесь презентовали и сборник «Жизнь, прожитая со страной», в который вошло это необычное письмо, написанное нашим специальным корреспондентом Ириной Даниленко:

«Добрый день, дорогой Сергей Львович!

Я никогда не писала Вам писем. А теперь обращаюсь к Вам в Вечность. Очень скучаю по нашему, пусть и не частому, но такому важному для души и сердца, понимания жизни, общению... Ваши родные просили написать для сборника, который, надеюсь, с Божией помощью издадут к 100–летию Вашего рождения. Как много добрых, незабываемых воспоминаний оставили три наши встречи в Туле, которая 60 лет назад стала для вас родной после отъезда по нездоровью из Норильска. Слишком много сил Вы отдали нашему непростому и уникальному месту, которому остались верны до последнего дыхания. Вы не раз возвращались в город Ваших страданий и счастья, помню, с какой радостью встречались с норильчанами в музее и библиотеках, вдохновляя и заряжая горожан энергией любви и созидания.

Мне, коренной норильчанке, Ваше имя стало близким со времён перестройки, когда открыто заговорили о Норильлаге, в который так беспощадно бросила Вас судьба. Через много лет, накануне своего 90–летия, Вы доверили мне, как сотруднику городской газеты, рукопись повести «Туда, где кормят шоколадом», на титульном листе которой было написано: «Сергей Щеглов. Главы документальной повести об одном из безвестных строителей Норильска и некоторых страницах этого строительства...». Повесть Вы передали со своими чёткими правками на листочках, отпечатанных на старенькой машинке. Я перенабирала рукопись на компьютере по ночам, повторяя слова машинистки, печатавшей рукопись Томаса Манна «Иосиф и его братья»: «Теперь я точно знаю, как это было». В Норильлаге безвинно сидела и моя мама, белорусская партизанка, попавшая в плен к фашистам, Клара Борисовна Савкова, и за строчками Вашей повести была и её лагерная жизнь, о которой она не любила вспоминать... С каким же трепетом я готовила ночами Вашу публикацию! Эта работа и положила начало нашей дружбе. Теперь в отпуске я старалась по возможности хотя бы на денёк заезжать к Вам в Тулу, где Вы щедро одаривали меня общением, новыми знаниями.

Помню, как впервые навестила Вас осенью 2008 года, тогда Вы уже отметили свое 87–летие. Поразилась: когда провожали меня в Ясную Поляну, где я до этого никогда не бывала, то не могла угнаться за Вами — так быстро и уверенно Вы шагали по городу. А до этого мы чуть ли ни всю ночь проговорили — Вы вспоминали о прошлом Норильска, о своих репрессированных родных и товарищах, показывали редкие документы, говорили, что пока живы — не в силах с ними расстаться, передать в музей, что намерены ещё плодотворно поработать в отмеренное Богом время... Меня тогда поразила и Ваша огромная библиотека, архив, где всё так четко систематизировано. Вы были переполнены замыслами будущих книг, с таким азартом рассказывали о своих планах, а я думала: этому удивительному человеку скоро девяносто, но его энергии можно только позавидовать! И, конечно, Вы невероятно вдохновляли своей жаждой жизни, творчества. Я с тех пор уверена, что вот именно в таких редких мужчин стоит горячо влюбляться, сколько бы им ни было лет. Третьей в нашей компании была Ваша чудесная кошка, которая, кажется, даже немного ревновала хозяина, так увлёкшегося беседами с норильской гостьей...

Помнится, тогда я привезла Вам в подарок необычный сувенир — карандашик, который был сделан... из настоящего патрона. Накануне поездки к Вам, я увидела его в лавочке Таймырского краеведческого музея, подумала, что это очень символическая вещица — как будто из того патрона, которым в своё время в Норильлаге так не и выстрелили в молодого з/к Сергея Щеглова... Я тогда поинтересовалась, кто же сделал этот поразивший меня раритет? Оказалось, сын знаменитого долганского художника Бориса Николаевича Молчанова — Борис Молчанов. Я автора поблагодарила, рассказала, кому будет подарена эта работа, его очень растрогал рассказ о Вашей судьбе в Норильске...

А второй сувенир из Таймырского краеведческого музея для Вас был уже к 90–летию... Накануне поездки в Тулу я стояла возле витрины с искусными работами резчиков по кости и вздыхала, что мне не по карману хоть что–то из них приобрести... И тут подошёл известный дудинский мастер

Сергей Таранец, которому я чистосердечно рассказала, что ищу подарок для своего друга — известного писателя и журналиста Сергея Львовича Щеглова–Норильского, прошедшего Норильлаг. Поделилась, что, хоть мой старший коллега с виду небольшой, даже изящный мужчина, но по силе характера это очень мощный человек, настоящий подвижник духа... И тогда тёзка писателя достал с витрины свою работу, изображающую исполина тундры — овцебыка, со словами: «Передай от меня подарок Сергею Львовичу, думаю, что это самый подходящий для него образ...» И каждый раз встречая меня в Дудинке, мастер спрашивал о Вас. Его неожиданно не стало незадолго до Вашего ухода. Может, вы и встретились там, в Вечности...

Мне не забыть праздник Вашего 90–летия в кругу самых родных людей. Тогда я познакомилась и с активистами созданного Вами Тульского отделения общества «Мемориал», которые по Вашей просьбе окружили меня тёплой заботой, показали свой город. Тогда они меня тактично предупредили, что Вам после болезни стало тяжело самостоятельно одеваться, чтобы выходить на улицу... Но Вы всё равно стараетесь быть на своём посту в обществе, где всегда есть работа по восстановлению доброй памяти безвинных жертв сталинских репрессий. Помню, как перед отъездом Вы провожали меня из помещения «Мемориала», и мы долго прощались... У меня щемило сердце — увидимся ли ещё... Вам тогда требовалось задержаться по делам, я понимала, что Вам очень тяжело будет самому надеть куртку, и как–то исхитрилась перед уходом помочь. Не забуду, как вы напутствовали и долго махали мне вслед на освещённом осенним солнцем крылечке...

Последний раз мы виделись в апреле 2018–го, за два года до Вашего ухода в Вечность... Я не могла хотя бы ненадолго не остановиться в Туле, когда проезжала из Москвы в Запорожье, где живёт мой старенький дядя. Когда вы были в заключении, он, деревенский юноша–сибиряк Анатолий Иванович Даниленко, начинал трудиться на Норильском комбинате. В год нашей последней встречи Вы уже не выходили из дома, все силы отдавали написанию новой автобиографической книги «Гнев и смирение», главы из которой читали мне вслух. Я потом подготовила публикацию нашей беседы в родной для Вас «Заполярной Правде», где Вы в пору её становления начинали рабочим корреспондентом, были и у истоков создания городского литературного объединения при нашей газете.

Дорогой Сергей Львович, я не могу думать о Вас в прошедшем времени. Пересматриваю публикации, которые мы готовили с Вами для «Заполярки», фотографии, сделанные во время наших встреч. И везде Вы — такой живой, такой настоящий. Как жаль, что уже не смогу обнять Вас, поприветствовать как старшего собрата и единомышленника, который стал для меня примером служения Норильску. Но говорить о том, что люблю Вас, дорогой Вы наш человек, буду снова и снова... Спасибо за Честность, Мужество, Любовь и Преданность нашему городу и «Заполярной Правде». Спасибо за Правду, которая единственная, как Вы утверждали, очищает душу... Забыть Вас невозможно. И, если у Норильска есть Душа, то Вы живёте в ней, как навечно остались и в истории нашего города. И теперь уже навсегда с Богом и своими дорогими ушедшими родными и товарищами. И улыбаетесь нам своей мудрой улыбкой из Вечности.

В тему

Норильчане подготовили обращение к участникам конференции, посвященной 100–летию со дня рождения Сергея Львовича Щеглова–Норильского, отметив его огромный вклад в развитие нашего города:

«Дорогие друзья!

Приветствуем Вас из далёкого Норильска — города, с которым Сергея Львовича навсегда связала судьба, подарив нам одного из самых удивительных норильчан.

Его вклад в развитие культуры и территории неоценим. Попав на Север не по своей воле, пройдя Норильлаг, работая землекопом, каменщиком, взрывником, он не сломался, выжил, стал талантливым инженером, немало трудился на различных должностях на Норильском комбинате. Будучи начальником кислородного завода, Сергей Львович стал рабочим корреспондентом «Заполярной Правды» с первых номеров газеты. Вместе с журналистом Алексеем Бондаревым он выпустил первую краеведческую книгу «Город Норильск», высоко оцененную геологом–первопроходцем Николаем Урванцевым. Именно Сергей Львович руководил литературным объединением при редакции газеты и стал организатором Норильского отделения Союза журналистов СССР.

Даже покинув Норильск, он продолжал поддерживать дружеские и творческие связи со здешними коллегами и друзьями. Благодаря ему, коллекции Норильского городского архива и музея пополнились бесценными документами: производственными журналами, папками и отчётами оксиликвитного завода, очерками, рукописями, авторскими песнями и стихами, его личными вещами. Среди множества его работ, посвящённых нашему городу и его уникальным людям, — книга о выдающемся советском учёном–минералоге Николае Михайловиче Федоровском, с которым он трудился в Норильлаге. Именно Щеглов добился присвоения одной из улиц района Талнах имени Федоровского и установки мемориальной доски на здании Норильского индустриального института.

Мы уверены, что жизнь и творчество Сергея Львовича заслуживают самого пристального изучения. Надеемся, что нынешняя конференция, посвященная его наследию, станет первой, но не единственной. Благодарим Вас за помощь в организации вечера памяти С.Л. Щеглова на территории Норильска и будем рады дальнейшему сотрудничеству».

С уважением, начальник управления культуры И.Н. Субочева